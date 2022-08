PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 12 août – Master Montréal ¼

Mon pronostic : Kyrgios bat Hurkacz en deux manches (1.86)

Le niveau de jeu de Nick Kyrgios a considérablement augmenté depuis quelques mois. L’homme n’est plus le même et semble avoir le goût de la gagne. L’Australien a tutoyé les sommets en atteignant la finale de Wimbledon et il sait qu’il aura l’opportunité de briller à l’US Open. Rien de mieux que d’aller chercher un Master 1000 avant. Après avoir battu Baez et Medvedev, le 37e mondial a déroulé contre De Minaur sans forcer. Le voilà face à Hurkacz pour prendre sa revanche après sa défaite contre ce dernier à Halle en demi-finale dans le tie-break de la troisième manche. Le Polonais joue bien mais pas assez pour inquiéter l’Australien selon moi. Il a sorti Ruusuvuori et Ramos ici à Montréal, à chaque fois en trois manches. Je miserais sur la victoire de Kyrgios en deux sets. Je me dis que s’il n’est pas redescendu de son nuage, il peut faire très mal.

Pariez sur Kyrgios – Hurkacz ici !