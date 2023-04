PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 12 avril – ATP Monte Carlo

Mon pronostic : Cerundolo bat Berrettini (2.00)

Je dois reconnaitre que je suis assez surpris par les cotes de cette rencontre. Matteo Berrettini vit une période très difficile et ne parvient pas à retrouver le niveau qui était le sien avant sa blessure. De plus, la presse italienne l’a pris en grippe, lui reprochant de ne plus être concentré sur le tennis. Dans ce contexte, Francisco Cerundolo me semble mieux armé. L’Argentin a montré de très belles choses à Miami et son jeu est parfaitement adapté à la surface de Monte Carlo. Beaucoup plus aérien, la puissance de son coup droit risque de faire aussi mal à son adversaire du jour qu’à Cameron Norrie, qu’il a éliminé au premier tour. Je le vois ainsi enchaîner avec un nouveau succès.

