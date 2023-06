PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 12 juin – ATP Stuttgart

Mon pronostic : Eubanks bat Gasquet (2.00)

Ce n’est pas forcément le meilleur tirage pour Richard Gasquet. Depuis sa victoire à Auckland mi-janvier, le Français vit une année galère et présente un bilan négatif de 10 victoires pour 16 défaites. Il retrouve aujourd’hui une surface qu’il affectionne mais cela ne sera pas suffisant selon moi. Son service est moins précis et ses coups moins puissants, ce qui me laisse penser que Christopher Eubanks devrait faire le travail. L’Américain est auteur de performances intéressantes. Passé par les qualifications, il a pu tâter un peu le gazon allemand. Très bon serveur, je trouve surtout qu’il se déplace particulièrement bien malgré son gabarit. Je le vois s’imposer aujourd’hui.

