PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 12 mai – ATP Rome

Mon pronostic : Nadal bat Shapovalov en trois sets (3.85)

Voilà un duel que j’attends avec impatience ! Rafael Nadal a été expéditif hier face à John Isner. L’Espagnol s’est imposé en après seulement 1h17 de jeu et, non rassasié, a immédiatement cherché un court pour s’entrainer. Cela prouve une nouvelle fois l’immense sérieux du quatrième joueur mondial. Place qu’il va d’ailleurs chercher à défendre alors que la menace Tsitsipas se fait toujours plus présente à l’approche de Roland Garros. Les conditions de jeu en soirée pourraient, en revanche, être un frein pour lui face à un adversaire qui a failli le faire tomber durant ce même tournoi il y a un an, presque jour pour jour. Denis Shapovalov avait, en effet, obtenu deux balles de matches face à Nadal avant de finalement s’incliner. Preuve que le Canadien peut être redoutable face aux meilleurs joueurs du monde. Il se montre toutefois trop inconstant sur le circuit et doit apprendre à gérer ses émotions, notamment face aux arbitres. Si je le vois faire durer le plaisir ce soir, je pense qu’il finira par s’incliner en trois sets. Un pari qui vous permet de presque quadrupler la mise (3.85).

Pariez sur Nadal – Shapovalov ici !