PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 12 mai – ATP Rome

Mon pronostic : Fils gagne un set contre Rune (2.25)

C’est une rencontre beaucoup plus équilibrée qu’on ne le pense. Arthur Fils a montré de belles choses durant les qualifications même s’il a rencontré quelques difficultés. Je trouve que le Français a un jeu parfois digne d’un membre du top 10. Il doit encore gagner en constance mais tout peut aller très vite alors qu’il n’a rien à perdre aujourd’hui. De plus, il pourrait avoir le public avec lui au vu des nouvelles frasques comportementales de son adversaire du jour. Holger Rune joue très bien sur terre battue, en atteignant notamment la finale de Monte Carlo puis en s’imposant à Munich. S’il reste supérieur à Fils, les deux joueurs se valent sur le plan physique. Et un duel à rallonge n’a rien d’improbable selon moi. Je vois ainsi le Français prendre un set au Danois.

