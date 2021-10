PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 12 octobre Masters 1000 Indian Wells

Mon pronostic : G. Monfils sort K. Anderson en deux sets (2.00) !



Gaël est dans un bon mood et il faut qu'il en profite ! Débarrassé de ses soucis physiques, Monfils a atteint la finale de Sofia la semaine dernière (battu par Sinner) et il a réussi à enchaîner en remportant son premier tour à Indian Wells contre Mager en deux manches. Ce soir, le Parisien sera opposé à Kevin Anderson, soixante-neuvième joueur mondial. Le Sud-africain, ancien membre du top 5, a aujourd'hui 35 ans et se dirige tranquillement vers sa fin de carrière. Gaël a remporté cinq des six duels entre les deux hommes et je pense qu'il finira par l'emporter. Je vous conseille donc de miser sur un succès du Français en deux sets (2.00) !

