PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 13 août – Master 1000 Montréal

Mon pronostic : Carreno-Busta bat Evans en deux manches (1.92)

L’Espagnol est intraitable depuis le début de ce tournoi de Montréal. Carreno-Busta a remporté toutes ses rencontres en deux sets et il n’a pas eu un tableau facile avec Berrettini d’entrée, Rune, Sinner puis Draper en demi-finale. Il est favori de cette rencontre face à un autre Britannique. Daniel Evans est également en pleine bourre et impressionnant. Il vient de sortir Tommy Paul en trois manches après avoir battu Taylor Fritz. Je pense qu’il sera un peu émoussé après ses deux longs combats et c’est pourquoi je miserais sur le succès de Carreno-Busta en deux sets, lui qui est sur un nuage.

