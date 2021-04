PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 13 avril ATP Monte-Carlo

Mon pronostic : victoire de Karatsev sur Tsitsipas (2.55) !

Début du 2e tour avec cette rencontre entre le Grec et le Russe. Si elle est déséquilibrée au niveau des cotes, il faut se méfier car je pense qu’il y a un gros coup à tenter. Tsitsipas va jouer son premier match officiel en simple sur terre battue. Le 5e mondial aime cette surface et est un joueur solide mais je ne suis pas sûr que les conditions l’avantagent. Comme il ne fait pas chaud, la terre est assez lente et prend moins les effets. Le jeu de Stefanos pourrait être moins efficace qu’à l’accoutumée. Pour le Russe, ce pourrait être l’inverse. Avec sa lourde frappe, il devrait faire mal. Il a très bien joué contre le prodige italien, Lorenzo Musetti au tour précédent avec une victoire facile (6-3, 6-4). C’est à l’image de son niveau qui s’est considérablement amélioré lors des derniers mois avec notamment une demi-finale perdue contre Novak Djokovic à l’Open d’Australie. C’est pourquoi je vois le Russe s’imposer aujourd’hui. Un pari risqué coté à 2.55 !

