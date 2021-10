PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 13 octobre Masters 1000 Indian Wells

Mon pronostic : A. Zverev bat G. Monfils, plus de 21 jeux dans le match (2.35) !

Monfils s'attaque à une montagne la nuit prochaine en huitième de finale du Masters 1000 d'Indian Wells ! Le Français, qui retrouve de bonnes sensations et qui joue bien depuis le début de semaine, va affronter le champion olympique Alexander Zverev ! L'Allemand, quatrième joueur mondial, n'a perdu qu'un seul match depuis son sacre à Tokyo : la demi-finale de l'US Open contre Novak Djokovic. Statistique hallucinante : Gaël mène (3-0) dans les confrontations mais la plus récente s'est déroulée en 2016, Zverev était encore un adolescent. Je pense que Monfils finira par perdre cette rencontre mais je me dis qu'il donnera du fil à retordre à Sacha. Je mise donc sur une victoire de Zverev avec plus de 21 jeux dans le match (2.35) !

