PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 14 août - Cincinnati ATP

Mon pronostic : Berrettini bat Auger-Aliassime avec un tie break dans le match (2.70)

C'est un duel assez difficile à pronostiquer. Felix Auger-Aliassime vit une année cauchemardesque, à cause notamment d'une gêne au genou dont il n'arrive pas à se débarasser. Le Canadien est un formidable athlète mais se retrouve fortement pénalisé par cette douleur, comme en témoignent ses défaites contre Watanuki et Purcelle récemment, des adversaires pourtant à sa portée. Et il affronte de suite un gros morceau à Cincinnati. Car Matteo Berrettini revient en grande forme après un très long passage à vide. L'Italien a montré de très belles choses contre Sinner à Toronto avant de finalement s'incliner. Après avoir broyé du noir, il retrouve peu à peu son meilleur niveau. Je le vois s'imposer à l'usure dans ce match qui oppose deux excellents serveurs.

