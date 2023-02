PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 14 février - ATP Buenos Aires

Mon pronostic : A. Molcan sort D. Thiem en trois sets (4.20) !

Le retour au plus haut niveau est toujours aussi compliqué pour Dominic Thiem ! L'ancien finaliste de Roland Garros enchaîne les défaites sur le circuit et il n'a plus gagné une rencontre sur le circuit depuis la fin du mois d'octobre. L'Autrichien a décidé d'aller disputer la tournée sud-américaine pour jouer sur terre battue mais il n'a pas eu de chance au tirage puisqu'il va affronter un autre spécialiste de l'ocre : Alex Molcan. Je m'attends à un sacré rallye entre ces deux joueurs, un match en trois sets (2.15), et je mise sur une victoire de Molcan en trois sets (4.20) !

