PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 14 juillet - ATP Wimbledon

Mon pronostic : Alcaraz bat Medvedev en 5 sets (5.00)

Ce match sera un superbe combat ! À Indian Wells, en mars dernier, l'Espagnol a atomisé le Russe, mais la surface, bien plus lente que le gazon de Wimbledon, lui était favorable. Daniil Medvedev me semble très confiant. Face à Eubanks, il a réussi à se sortir du piège alors que l'Americain était sur un nuage depuis le début de la compétition. Le service du Russe peut être un véritable avantage. Il a également une capacité exceptionnelle pour remettre des balles malgré son grand gabarit. De l'autre côté, Carlos Alcaraz a fait forte impression depuis le début du tournoi, surtout au tour précédent face à Holger Rune, qu'il a battu tranquillement en trois sets, alors qu'on s'attendait à un match bien plus compliqué. Mais, l'Espagnol a répondu présent et se présente en favori pour accéder à la finale. Ce sera compliqué face à Medvedev mais je pense qu'Alcaraz a les moyens de l'emporter dans ce match.

