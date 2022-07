PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 14 juillet – WTA Lausanne

Mon pronostic : Garcia bat Jeanjean en deux sets (1.75)

C’est un duel 100% Français qui me paraît bien déséquilibré. Caroline Garcia est en grande forme depuis sa victoire en double à Roland-Garros. Avec une excellente saison sur herbe, couronnée par un succès à Bad Homburg, la 48e mondiale a remporté neuf de ses dix derniers matches et a parfaitement réussi son retour sur terre battue en s’imposant contre Paolini. En face, Léolia Jeanjean a bénéficié d’un de pouce du destin assez surprenant. Après avoir passé les qualifications à Lausanne, elle devait affronter Tatjana Maria hier. Mais l’Allemande a dû déclarer forfait et aucune joueuse ne s’est inscrite pour être potentielle lucky loser. Elle a donc atteint immédiatement les huitièmes de finale et risque de subir le rythme imposé par sa compatriote en état de grâce. Je vois ainsi Garcia l’emporter en deux sets (1.75).

Pariez sur Garcia – Jeanjean ici !