PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 14 mars - Indian Wells

Mon pronostic : Caroline Garcia bat Cirstea avec un tie-break dans le match (4.00)

Je trouve Caroline Garcia en forme et sûre de ses forces ! Lors du tour précédent, elle a perdu le deuxième set face à la Suisse, Leylah Fernandez, mais elle n'a pas perdu pied pour autant. J'ai beaucoup aimé sa réaction dans le troisième set où elle s'est rassurée. Sorana Cirstea n'a pas une grande qualité de service, et toutes ses récentes défaites sont face à des filles qui servent extrêmement bien. Elle a du mal à trouver la bonne position en retour de service. La Roumaine reste une très bonne joueuse, il ne faut pas la mésestimer, mais je trouve que la Lyonnaise est meilleure dans beaucoup de domaines. Lors des deux premiers tours, il y a eu un tie-break dans les matchs de la Française. Je pense que ce sera également le cas face à Cirstea. De plus, en cas de victoire ce soir, elle accéderait pour la première fois de sa carrière en quart de finale à Indian Wells et, cerise sur le gâteau, elle pourrait prendre la quatrième place au classement WTA.

