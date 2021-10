PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 14 octobre – WTA Indian Wells

Mon pronostic : Jabeur bat Kontaveit (2.05)

La Tunisienne continue d’écrire les pages de son histoire et même au-delà. En effet, que ce soit sur le circuit féminin ou masculin, jamais un joueur d’un pays arabe n’était parvenu à atteindre le top 10 mondial. Ce sera chose faite à partir de lundi avec l’actualisation du classement WTA. C’est tout bonnement mérité pour Jabeur qui propose un jeu très attrayant, dispose d’une main incroyable et obtient de très bons résultats dont un titre cette année à Birmingham. Attention tout de même à l’Estonienne qui fait aussi une grande et belle saison avec des trophées soulevés à Cleveland et Ostrava. Elle n’a pas perdu un set depuis le début du tournoi face à Trevisan, Andreescu et la surprise brésilienne Haddad Maia qui avait sorti Pliskova. Cependant je pense que Jabeur a toutes ses chances. A Cincinnati, elle avait battu au premier tour Kontaveit en trois manches. Je vous propose donc de tenter le coup en misant sur la Tunisienne de 27 ans pour une cote de 2.05 !

