PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 15 février – ATP Marseille

Mon pronostic : Tsonga s’impose en deux sets face à Simon (2.30)

C’est un duel entre deux joueurs qui veulent s’offrir une belle fin de carrière. Jo Wilfred Tsonga affectionne particulièrement ce tournoi qu’il a remporté à trois reprises. Bien que limité physiquement et souvent blessé, l’actuel 243e mondial a encore de très beaux restes. Il fut loin d’être ridicule face à Hurkacz à Rotterdam il y a une semaine, le Polonais étant bien heureux de finir cette rencontre en deux sets. Toujours dangereux en indoor, surtout si son service suit, il sera difficile à battre pour son compatriote tricolore. En effet, Gilles Simon peine également à enchaîner les victoires. À 37 ans, il veut prouver qu’il a encore ce qu’il faut pour réaliser un beau parcours dans un tournoi ATP et finir en beauté. Toutefois, son niveau actuel me paraît plus limité que celui de son adversaire. Dans un match serré malgré tout, je vois Tsonga l’emporter en deux sets. Un pari coté à 2.30.

Pariez sur Tsonga – Simon ici !