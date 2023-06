PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 15 juin - ATP Stuttgart

Mon pronostic : Gasquet bat Tsitsipas (3.60)

S'il y a bien un coup à tenter, c'est celui-ci ! On ne sait pas où en est Stefanos Tsitsipas. Il a pris une fessée monumentale par Carlos Alcaraz à Roland-Garros il y a 10 jours (6-2, 6-1, 7-6), et je pense qu'il va mettre beaucoup de temps à s'en remettre. Son égo en a pris un coup. Je ne suis pas sûr que le logiciel soit tout à fait reprogrammé pour le Grec, qui, en plus, déteste le gazon, lui qui n'est jamais allé plus loin que les 8e de finale à Wimbledon. Si Richard Gasquet arrive à le titiller, je pense qu'il peut le bousculer. L'herbe est vraiment une surface différente des autres. Toutes les qualités que tu peux avoir sur terre ne peuvent pas être transposées sur gazon. C'est une surface où le physique est moins important, où il y a beaucoup plus stratégie, de technique. Je pense que Gasquet peut le faire, et décrocher sa 600e victoire sur le circuit ATP.

