PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 15 juin ATP

Mon pronostic : Kyrgios et Cilic vainqueurs (2.32) !

Pour une fois, je vous propose de combiner deux matches pour gagner de l'argent ! A Halle, l'affiche du jour oppose deux supers joueurs : Nick Kyrgios et Stefanos Tsitsipas. J'estime que l'Autralien fait partie des cinq meilleurs mondiaux sur gazon tandis que le Grec n'a pas beaucoup d'affinités avec cette surface. Je vous conseille donc de miser sur Kyrgios (1.62). L'autre rencontre voit s'affronter Marin Cilic et Alexander Bublik. Même si le Kazakhstanais est capable de prendre feu à tout moment, je me dis que le sérieux et l'implication du Croate feront la différence. De plus, Cilic a fait le plein de confiance à Roland Garros en atteignant les demi-finales. Je le joue vainqueur (1.43) et je vous conseille de cumuler les deux cotes pour doubler votre mise (2.32) !

Pariez sur Kyrgios - Tsitsipas ici

Pariez sur Bublik - Cilic ici