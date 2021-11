PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 15 novembre – ATP Masters

Mon pronostic : Rublev bat Tsitsipas (2.05)

Très beau match à suivre pour cette deuxième journée du Masters masculin. Tsitsipas reste sur un abandon face à Popyrin à Paris. Le Grec ressentait des douleurs au coude. Il s’est entraîné normalement depuis pour se préparer pour Turin. A Vienne déjà il n’avait pas réussi à passer l’obstacle Tiafoe en huitième de finale. L’année dernière il avait déjà joué le Russe au Masters pour un succès en trois manches. Je pense que cela ne sera pas la même chose ce soir. La surface est très rapide et elle devrait favoriser le jeu de Rublev, plus à plat alors que Stefanos a tendance à plus bomber les trajectoires. Je m’attends à une rencontre très serrée et j’irais vers la victoire du Russe pour plus que doubler la mise !

