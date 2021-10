PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 15 octobre – Indian Wells

Mon pronostic : Zverev bat Fritz et plus de 21,5 jeux dans la rencontre (2.30)

Zverev est en feu depuis la fin du mois de juillet et le début de la saison estivale sur dur. L’Allemand a remporté les Jeux Olympiques et Cincinnati. Autrement dit il n’a perdu qu’une seule rencontre sur les vingt qu’il a disputées. C’était en demi-finale de l’US Open face à Novak Djokovic en cinq sets. Il est évidemment capable de remporter ce tournoi d’Indian Wells mais attention quand même à Taylor Fritz. L’Américain est chez lui en Californie. Il est sur une petit nuage depuis une semaine. Il a éliminé Nakashima, Berrettini et Sinner sans perdre une seule manche. Je pense qu’il va donner du fil à retordre à Zverev. Je vois le 4e mondial va l’emporter mais dans la difficulté. Je vous conseille donc de parier sur le succès de l’Allemand en plus de 21 jeux pour une cote de 2.30 !

