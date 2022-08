PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 16 août – WTA Cincinnati

Mon pronostic : Garcia bat Sakkari (2.10)

Caroline Garcia a l’occasion de s’offrir une joueuse du Top 3. En effet, Maria Sakkari a du mal à assumer un tel statut et ne parvient plus à enchaîner les bons résultats. Très irrégulière depuis sa finale à Indian Wells, il y a cinq mois, la Grecque n’a remporté que douze de ses vingt-trois derniers duels. Malgré un énorme travail sur le plan physique, elle ne réalise que très peu de coups gagnants et se montre trop friable mentalement. Garcia doit en profiter pour gagner un quatrième match en quatre jours. La Française ne cesse d’impressionner depuis le début du mois de juin, grâce notamment à un jeu de service efficace. Très offensive, elle pourrait bien pousser sa rivale du jour à la faute et ainsi prendre l’ascendant psychologique. Toujours en quête d’un statut de tête de série à l’US Open, je la vois s’imposer.

