PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 16 février ATP Marseille

Mon pronostic : L. Pouille sort T. Griekspoor (4.00) !

Il est urgent de gagner des matches pour Lucas ! Le Français retrouve des sensations mais ce qui lui manque c'est la confiance dans les moments chauds et le coup de rein pour faire la différence. Pouille va affronter Tallon Griekspoor, soixantième joueur mondial très irrégulier depuis le début de l'année : deuxième tour à Rotterdam, premier tour à Montpellier, deuxième tour à l'Open d'Australie. C'est l'adversaire parfait pour se relancer et je me dis qu'avec le soutien du public marseillais le Nordiste est capable de l'emporter (4.00) !

Pariez sur Pouille - Griekspoor ici