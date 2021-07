PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 16 juillet ATP

Mon pronostic : victoire de Gombos face à Carballes Baena (1.90)

Duel de spécialistes aujourd'hui en Suède. Carballes Baena et Gombos adorent l'ocre et l'ont prouvé au cours de cette saison en obtenant de très bons résultats sur cette surface. L'Espagnol a gagné le Challenger de Belgrade avant d'atteindre un mois plus tard les quarts dans la même ville sur le circuit principal. Le Sovaque, lui, a été jusqu'en demi-finale du Challenger de Prague. Ici, à Bastad, il reste sur deux belles victoires face à Cuevas puis Ruusuvuori. Carballes aussi a été très bon face à Fabio Fognini qu'il a battu en trois manches. Un beau succès même si l'Italien n'est pas au top de sa forme. Je pense tout de même que Gombos part avec un avantage et c'est pourquoi je miserais sur lui pour cette rencontre. Un pari très intéressant coté à 1.90 !

Pariez sur Carballes Baena - Gombos ici !