PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 16 juin ATP Halle

Mon pronostic : victoire de Federer sur Auger-Aliassime et plus de 23 jeux dans la rencontre (2.75)

Roger est de retour sur le gazon de Halle. Après un premier match accroché face à Ivashka, le Suisse doit enchaîner aujourd’hui face à Auger-Aliassime. C’est un match très intéressant car on va voir comment Roger se sent sur sa surface de prédilection face à un joueur très bien classé. Le Canadien reste en plus sur une finale la semaine dernière, perdue face à CIlic à Stuttgart. Je pense qu’il va poser des problèmes à Federer et c’est pourquoi je vois un match serré. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur le fait qu’il y ait plus de 23 jeux dans la rencontre. Je pense tout de même que Roger va s’imposer face à un joueur qui reste irrégulier. Un beau pari coté à 2.75 !

