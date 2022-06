PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 16 juin – ATP Halle

Mon pronostic : Otte s’impose face à Basilashvili (1.92)

C’est une rencontre qui me paraît plus déséquilibrée qu’on puisse le penser. Oscar Otte est une super joueur sur gazon. Cette surface profite au jeu très agressif mais aussi très complet de l’Allemand, qui sert très bien, assure à la volée et se permet de bonnes montées au filet. Déjà très bon à Stuttgart, allant jusqu’en demi-finale, il s’est montré particulièrement solide face à Miomir Kecmanovic au tour précédent, une nouvelle fois devant son public à Halle. En face, Nikoloz Basilashvili risque de souffrir. Le Géorgien réalise une année catastrophique et n’a plus enchaîné deux succès d’affilée depuis le tournoi de Doha, mi-février. S’il reste un gros frappeur et pourrait renvoyer les coups, je ne le vois pas tenir aujourd’hui face à la palette complète de son adversaire. C’est pourquoi je miserais sur une victoire d’Otte. Un pari qui vous permet de presque doubler la mise (1.92).

Pariez sur Basilashvili – Otte ici !