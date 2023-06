PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 16 juin - ATP Stuttgart

Mon pronostic : Struff bat Gasquet en deux sets (2.00)

Jan-Lennard Struff n'est pas Stefanos Tsitsipas sur herbe. Il est bien plus fort. Après avoir connu un petit trou dans sa carrière, il a su retrouver un second souffle. Et face à Richard Gasquet, il a largement les moyens de s'imposer. Après sa 600e victoire sur le circuit principal, le Français peut peut-être se relâcher un petit peu. Il a su profiter d'un Stefanos Tsitsipas qui n'a pas trop la tête au tennis en ce moment, mais face à l'Allemand, la marche sera sûrement trop haute. Ce dernier frappe très fort au service, il aime les surfaces rapides, il sait tout faire sur herbe et il sera aussi soutenu par le public. Je ne vois pas de nouvel exploit pour Richard, qui ne devrait pas tenir la cadence physiquement. Victoire de Struff en deux sets.

