PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 16 mai – ATP Rome

Mon pronostic : Coric, Ruud, Sinner et Rublev se qualifient pour les quarts de finale (combiné à 3.10)

C’est une journée qui risque de sourire aux favoris ! Alors qu’un cataclysme a eu lieu hier, avec l’élimination de Carlos Alcaraz, battu par Fabian Marozsan, je pense que le Hongrois va avoir du mal à digérer un tel exploit aussi vite. Usé physiquement et mentalement, il risque aujourd'hui de subir la loi de Borna Coric, qui est l’un des joueurs les plus sérieux du circuit et qui a donc dû analyser son adversaire avec minutie pour exploiter au mieux ses points faibles.

Si Casper Ruud risque de vivre un match compliqué contre Laslo Djere, je pense qu’il parviendra à s’imposer à l’usure. Le Norvégien est parfois sur un fil mais il finit souvent par prendre le dessus sur ses rivaux. Ne prenant que peu de risques, il affronte aujourd’hui un adversaire au jeu encore plus minimaliste. Je le vois donc gagner sans panache.

Jannik Sinner, lui, a très largement la faveur des cotes contre Francisco Cerundolo. L’Italien a des qualités extraordinaires et la variation de ses coups risquent de faire très mal à l’Argentin qui est un véritable marathonien. Le 8e joueur mondial devrait continuer son parcours cet après-midi.

Enfin, Andrey Rublev devrait, lui aussi, enchaîner. Vainqueur de Davidovich Fokina au tour précédent, le Russe prouve qu’il a franchi un cap en s’imposant à Monte Carlo. Particulièrement solide, je le vois faire le travail face à l’Allemand Yannick Hanfmann.

Cet ensemble de résultats vous donne ainsi un combiné qui vous permet de plus que triplé la mise.

