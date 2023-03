PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 16 mars - Indian Wells

Mon pronostic : Taylor Fritz bat Jannik Sinner (2.10)

Je suis très surpris par les cotes pour ce match ! En plus d'être tenant du titre à Indian Wells, Taylor Fritz a énormément prouvé ces dernières semaines. Depuis ce couac à l'Open d'Australie, il a fait deux demi-finales à Acapulco et Dallas, et surtout, il a gagné le tournoi de Delray Beach. Certes, Sinner joue très bien, mais ça manque de régularité depuis le début du tournoi. Il a également quelques petits pépins de santé, comme à Marseille où il a dû déclarer forfait face à Arthur Fils. Je ne le sens pas à 100%. De plus, Taylor Fritz est devant au classement ATP, il joue chez lui, en Californie, donc le public sera à fond derrière lui. Beaucoup d'arguments vont dans son sens. Et plus globalement, les Américains sont en forme à Indian Wells. Tiafoe est en demi et je vois bien Fritz le rejoindre. Je le vois battre Jannik Sinner !



