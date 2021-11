PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 16 novembre WTA

Mon pronostic : Badosa bat Muguruza en trois sets (3.80)

C’est un duel entre Espagnoles qui promet d’être serré ce soir à Guadalajara ! Paula Badosa est en pleine ascension depuis un mois et sa victoire à Indian Wells. La dixième mondiale me fait forte impression en ce moment. Elle a retrouvé le plaisir de jouer après avoir connu une petite traversée du désert et se montre toujours plus solide. Je la vois réaliser un beau parcours dans ce Master. En face, Garbine Muguruza semble un peu fatiguée. Elle a dépensé beaucoup d’énergie depuis le début du tournoi. Si elle a toutes les qualités pour pousser son adversaire dans ses retranchements, elle me paraît un peu juste pour remporter cette rencontre. Je miserais donc sur la victoire de Badosa en trois sets (3.80).

