PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 16 septembre WTA Luxembourg

Mon pronostic : Minnen bat Bouzkova (1.90)

Depuis la reprise de la saison sur dur cet été, la Belge est plutôt performante. Elle a atteint les demi-finales à Prague, a joué une finale à Landisville dans un plus petit tournoi avant d’atteindre le troisième tour à l’US Open. De belles performances pour la 78e joueuse mondiale qui contrastent avec celles de Bouzkova. La Tchèque n’a remporté que cinq rencontres depuis avril. Elle a battu Zhang au premier tour ici au Luxembourg. Cependant je pense que la cote de Minnen est trop belle pour ne pas foncer dessus. Si vous voulez prendre plus de risques, je vous propose de parier sur son succès en trois manches pour plus que quadrupler la mise !

Pariez sur Bouzkova – Minnen ici !