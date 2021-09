PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 17 septembre WTA Portoroz

Mon pronostic : Mladenovic s'impose contre Riske (1.96)

Duel très intéressant en Slovénie pour ces quarts de finale ! Kristina Mladenovic me fait très forte impression depuis le début du tournoi. La Française est sur une bonne dynamique, surtout après sa victoire surprise et éclatante contre Konjuh au tour précédent. Kiki se sent bien et nous le montre sur les courts. En face, Alison Riske n'a pas connu de succès probants à Portoroz. Si l'Américaine sait se montrer efficace, elle n'impressionne pas non plus par ses performances et son jeu tombe souvent à plat. Je ne la vois pas venir à bout de son adversaire du jour. Je vous conseille ainsi de miser sur une victoire de Mladenovic. Un pari vous peut vous permettre de presque doubler votre mise (1.96).