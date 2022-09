PRONOS PARIS RMC Le pari Tennis d’Éric Salliot du 16 septembre – WTA Portoroz

Mon pronostic : Parry bat Friedsam et plus de 18,5 jeux (2.05)

Diane Parry me fait forte impression à Portoroz. La Française est allée chercher une très belle victoire au mentale contre Anastasia Potapova au tour précédent. Elle prouve dans ce tournoi qu’elle sait tout faire, manœuvre bien ses adversaires, frappe fort et peut surtout faire très mal avec son magnifique slice revers. En face, Anna-Lena Friedsam revient en forme et enchaîne les succès. L’Allemande est passée par les qualifications et s’est offerte Emma Raducanu en huitième de finale. Mais la Britannique est tellement loin de son niveau qu’il est difficile de se faire un avis concret de cette performance. Je pense tout de même que Parry est au-dessus et qu’elle s’imposera avec plus de 18,5 jeux dans le match.

