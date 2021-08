PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 17 août - Masters de Cincinnati

Mon pronostic : Benoît Paire remporte au moins un set contre Denis Shapovalov (1.82) !

Match très intéressant ce mardi au Masters de Cincinnati entre Benoît Paire et Denis Shapovalov. Le Canadien est largement favori mais la dynamique est plutôt en faveur du Français qui dresse un bilan de 8 victoires en 14 matches depuis le mois de juillet... Qui l'eût cru il y a encore trois mois ! Shapovalov va quant à lui moins bien en ce moment : 3 défaites consécutives dont une dernière en date contre Tiafoe, en deux sets, chez lui à Toronto. Son match a été horrible, mais le retour ce soir de son entraîneur Mikhail Youzhny peut le remobiliser et changer la donne. C'est pourquoi je me couvrirais en pariant sur au moins un set remporté par l'Avignonnais (1.82). Pour ceux qui veulent une grosse cote, misez sur une victoire de Denis Shapovalov en trois sets (3.35) !

