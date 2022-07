PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 17 juillet – ATP Newport

Mon pronostic : Cressy bat Bublik (2.25)

Troisième finale pour Maxime Cressy cette saison ! Le Franco-Américain en a perdu deux. La première en tout début de saison, à Melbourne, face à Rafael Nadal (7-6, 6-3). La seconde tout récemment à Eastbourne, sur gazon, où il s’est incliné contre son compatriote, Taylor Fritz dans le jeu décisif du troisième set. Il monte en puissance et s’exprime extrêmement bien sur les surfaces rapides avec son jeu à l’ancienne de serveur-volleyeur. Attention tout de même à Bublik qui adore l’herbe et a éliminé Kubler, Murray et Sock ici à Newport. Il a déjà remporté un titre cette saison, à Montpellier en battant Zverev en finale. Je pense que ce sera très équilibré et je me dis que c’est peut-être l’heure de Maxime Cressy. Sa cote me paraît très intéressante pour plus que doubler la mise (2.25) !

