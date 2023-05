PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 17 mai – Masters 1000 Madrid

Mon pronostic : Ruud bat Cerundolo en trois sets (3.60)

Gros duel de terriens à suivre ce soir à Rome. Francisco Cerundolo joue de mieux de mieux. On l’avait vu très bon à Miami où il a atteint les quarts de finale. A Monte-Carlo il est tombé en trois manches face à Berrettini puis à Barcelone il passe deux tours en battant notamment Casper Ruud en deux sets. Ici à Rome il a sorti Wu, Barrère et Sinner. Je pense que ce match contre l’Italien va laisser des traces aussi bien physiques que mentales. L’Argentin a dû laisser beaucoup d’énergie sur le court. Casper Ruud pourrait en profiter pour prendre sa revanche après Barcelone. Le Norvégien rejoue bien et a été expéditif face à Djere. Je pense qu’il va monter encore en puissance et je miserais sur sa victoire aujourd’hui en trois manches pour une cote de 3.60 !

Pariez sur Ruud – Cerundolo ici !