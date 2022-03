PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 17 mars – ATP Indian Wells

Mon pronostic : Kyrgios bat Nadal (3.05)

En profitant du forfait de Sinner, malade, au tour précédent, Kyrgios a pu tranquillement se reposer et préparer ce quart de finale contre Rafael Nadal. L’Australien s’est montré très solide lors de ses premiers matches ici à Indian Wells contre Baez, Delbonis et face au numéro 8 mondial, Casper Ruud. Il n’a pas perdu un set. Nadal a, lui, eu du mal contre Korda pour son entrée en lice et contre Opelka en huitième de finale. L’Espagnol a eu besoin d’aller chercher cette rencontre après deux jeux décisifs (7-6, 7-6). Il ne me semble pas complétement serein. On sait que Kyrgios a souvent battu Nadal dans sa carrière avec trois succès en huit confrontations. Je pense qu’il y a un coup à tenter en misant sur la victoire de l’actuel 132e mondial qui vaut beaucoup mieux que ce classement.

