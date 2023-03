PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 17 mars - ATP Indian Wells

Mon pronostic : Alcaraz bat Sinner en trois sets (3.50)

C'est un match qui s'annonce palpitant ! Après sa défaite très frustrante à l'US Open en septembre dernier au terme d'un match fantastique, Jannik Sinner cherche à prendre sa revanche. Il avait une balle de match lors de cette confrontation et je pense que ce point doit le hanter. Cela fait des mois qu'il attend ce moment ! L'Italien a le jeu pour embêter l'Espagnol, notamment sur le service. Le match sera serré. Mais, lorsque l'on regarde jouer Carlos Alcaraz au tennis, on ne peut être qu'émerveiller. Ce garçon est tout simplement fantastique. Il sait faire tellement de choses que son adversaire ne sait jamais à quoi vraiment s'attendre. À 19 ans, c'est prodigieux. Sur ce qu'il montre depuis le début de la quinzaine et avec la possibilité de redevenir numéro 1 mondial à la fin du tournoi, je vois l'Espagnol l'emporter face à l'Italien. Sinner n'aura pas sa revanche !

Pariez ici sur Alcaraz - Sinner !