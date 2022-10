PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 17 octobre - ATP Anvers

Mon pronostic : S. Wawrinka bat R. Gasquet en trois manches (3.55) !

Duel d'anciens vainqueurs du tournoi ce soir à Anvers ! Richard Gasquet, 36 ans, va croiser Stan Wawrinka, 37 ans, pour la quatrième fois seulement sur le circuit ATP : ces deux champions ne se sont plus croisés depuis 2015 ! Le Français et le Suisse sont loin de leur meilleur niveau mais Stan semble un peu plus en forme : il a tout de même atteint la demi-finale du tournoi de Metz fin septembre. Richie, lui, vient d'enchaîner deux défaites au premier tour : contre Briand à Mouilleron le Captif et face à Nakashima à Florence. De mémoire, la surface est assez lente sur le court central de ce tournoi belge donc je tente un coup de folie : victoire en trois manches de Wawrinka (3.55) !

