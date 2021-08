PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 18 août ATP Cincinnati

Mon pronostic : Gaël Monfils bat Alex De Minaur (2.00)

Sur la lignée de son bon tournoi à Toronto, Monfils a disposé de Dusan Lajovic au premier tout ici à Cincinnati en deux sets. Le Français, toujours 22e à l’ATP, semble retrouver petit à petit son jeu et négocie beaucoup mieux les moments difficiles dans ses parties. Comme lors d’une tie-break de la première manche où le Parisien n’a pas laissé un seul point au Serbe. Pour ce deuxième tour, je le trouve plutôt bien loti. Alex De Minaur est certes un très bon joueur et rempli de talent mais il a mal négocié cette tournée américaine avec des défaites d’entrée à Washington et à Toronto. Il vient de battre Krajinovic cette semaine en trois manches. Attention tout de même car il a remporté deux titres cette saison. Cependant, je pense que Gaël a les clefs pour s’imposer dans ce duel entre deux joueurs très rapides. Un pari qui pourrait vous permettre de doubler la mise (2.00) !

