PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 18 août – Cincinnati ATP

Mon pronostic : Djokovic bat Fritz et plus de 21,5 jeux dans le match (2.20)

Si Novak Djokovic part très largement favori, je pense qu'il va vivre un match assez compliqué aujourd'hui. On ne sait pas encore ce que le Serbe a réellement sous le moteur suite à sa longue pause prise après sa défaite en finale à Wimbledon. Après avoir bénéficié de l'abandon de Davidovich-Fokina, il a été expéditif contre Gaël Monfils et a ainsi joué à peine deux heure sur le ciment américain. Et Taylor Frtiz aura son mot à dire. L'Américain joue très et aime ces matches à enjeu, avec une grosse ambiance. Très accrocheur, il a toutes les qualités pour imposer un duel à rallonge à son adversaire. Le Joker devrait s'en sortir non sans difficulté.

Mon pari de folie : Djokovic gagne en 3 sets (3.45)

