PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 18 février – ATP Marseille

Notre pronostic : Bonzi bat Karatsev (2.40)

Benjamin Bonzi continue son très bon tournoi ici à Marseille. Le Français semble avoir pris confiance en ses capacités. La saison dernière, il a remporté six titres sur le circuit Challenger mais il lui fallait passer un cap. Peut-être que son parcours dans cet Open 13 va lui faire le plus grand bien. Maintenant, la marche est plus haute face à Aslan Karatsev. Le Russe est 15e mondial et vient de battre le jeune prodige Danois, Rune. Cependant, c’est un joueur irrégulier qui est capable de perdre lors de premiers tours comme cela a été le cas à Pune, contre Ymer, et à Rotterdam face à Griekspoor. D’ailleurs je vois beaucoup de similitudes entre le Néerlandais et Bonzi. C’est pourquoi je tenterais le coup en pariant sur la victoire du Français !

