PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 18 mars – WTA – Indian Wells

Mon pronostic : Badosa bat Sakkari (1.78)

Très belle demi-finale à suivre cette nuit à Indian Wells dans le tableau féminin. Ces deux joueuses s’améliorent de mois en mois. L’Espagnole, tenante du titre, a déjà remporté un tournoi cette année à Sydney et vient d’éliminer sans trembler Kudermetova ou encore Fernandez. Sakkari va toujours très loin dans les compétitions mais a du mal à passer le cap et aller chercher de gros titres. A Guadalajara, lors du Masters de fin d’année en 2021, Badosa s’était imposée lors de leur seule confrontation. Je pense que ce scénario va se reproduire et c’est pourquoi je miserais sur la 7e mondiale pour une cote de 1.78 !

