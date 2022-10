PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 18 octobre - ATP Naples

Mon pronostic : L. Nardi élimine C. Moutet (2.15) !

Contexte extrêmement particulier ce soir à Naples ! Le tournoi se dispute en extérieur et le court a été monté à la hâte. Pas facile dans ces conditions de trouver rapidement des repères. Corentin Moutet part logiquement favori, il est mieux classé que son adversaire, mais il aura face à lui un espoir du tennis italien qui sera porté par le public napolitain. Luca Nardi a prouvé la semaine dernière à Astana qu'il était capable de jouer à haut niveau et de remporter des matches sur le circuit ATP. Dans ces conditions, et compte tenu des cotes proposées, je vous conseille de miser sur une victoire de Nardi pour doubler votre mise (2.15) !

