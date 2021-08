PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 19 août ATP Cincinnati

Mon pronostic : Rublev bat Monfils en trois sets (3.35)

Monfils va mieux depuis la tournée nord-américaine. Le retour du public et d’une certaine liberté lui permettent d’être mieux dans sa tête et donc dans ses jambes. On a vu les prémisses lors du tournoi de Toronto la semaine dernière où il a atteint les quarts de finale. Défait par John Isner, le Français n’a pas démérité mais s’est fait mal à la cheville en fin de rencontre. Son état est donc à surveiller. Je pense tout de même qu’il est capable d’accrocher Rublev aujourd’hui. Le Russe n’est pas dans le meilleur état de forme de sa saison. Il n’a remporté que deux rencontres depuis Wimbledon. Son premier tour face à Cilic a été difficile avec un succès en trois manches. Pour moi, il reste meilleur que Gaël et c’est pourquoi je lui ferais confiance. Néanmoins, le Parisien est capable de l’emmener dans un match à rallonge. C’est pourquoi je vous conseille la victoire en trois sets du Russe pour une très belle cote de 3.35 !

