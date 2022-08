PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 19 août – WTA Cincinnati

Mon pronostic : Garcia bat Pegula (2.40)

Quasiment assurée d’un statut de tête de série pour l’US Open, Caroline Garcia a fait le job face à Elise Mertens en s’imposant en deux manches. La Française est réellement impressionnante depuis son titre en double à Roland Garros avec Mladenovic. Cette fois, elle sera encore plus libérée pour son premier quart de finale en WTA 1000 depuis 2018. Garcia retrouve un niveau de jeu exceptionnel et va poser de gros soucis à Pegula. L’Américaine aussi est en bonne forme avec une demi-finale à Toronto puis deux victoires ici à Cincinnati contre Kostyuk en trois manches et Raducanu en deux sets. Maintenant je pense que Caroline Garcia est une meilleure joueuse que ces deux dernières adversaires.

