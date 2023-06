PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 19 juin - ATP Halle

Mon pronostic : Corentin Moutet bat Nicolas Jarry (2.30)

C'est un match intriguant. D'un côté, Corentin Moutet a un bilan mitigé depuis le début de l'année avec six victoires et trois défaites depuis l'Open d'Australie, avec dans le même temps une blessure au poignet. Lors de son entrée en lice sur gazon la semaine dernière, il a perdu au premier tour face à Aslan Karatsev en trois sets après un match disputé. Nicolas Jarry, lui, sort d'une saison exceptionnelle sur terre battue avec deux titres (Santiago et Genève) et un huitième de finale perdu à Roland-Garros face à Casper Ruud, futur finaliste du tournoi. Mais sur herbe, le Chilien est loin d'être aussi à l'aise que sur l'ocre. Il n'a pas joué sur cette surface depuis trois ans avec un échec dès le premier tour à Wimbledon en 2019 face à Andreas Seppi, 755e joueur mondial. Dans les confrontations directes, Jarry mène 2-0, mais je pense que sur gazon, Moutet peut lui poser de gros problèmes. Je joue la victoire du Français.

