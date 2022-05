PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 19 mai – ATP Genève

Mon pronostic : Gasquet bat Majchrzak (1.86)

Tombeur de Daniil Medvedev au tour précédent, Richard Gasquet a réalisé une performance remarquable pour battre son premier top 5 depuis 2015 lorsqu’il avait battu Wawrinka à Wimbledon. Alors pour le Russe n’est pas ce qu’on peut appeler une référence sur terre battue mais Richie n’a rien lâcher et a étalé toute sa palette de jeu, la même que celle utilisée lors de son premier tour face à Millman. Alors que beaucoup d’indices nous laissent penser que Gasquet n’est plus très proche de de la fin de carrière, le Biterrois veut se faire plaisir. Il est très légèrement favori contre Majchrzak qui a sorti Cecchinato et Bublik. Le Polonais n’est pas exceptionnel et compte, comme meilleur résultat cette saison, une place dans le dernier carré à Pune. Je pense que Richard Gasquet peut l’emporter.

