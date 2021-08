PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 1er août - ATP Atlanta

Mon pronostic : J. Isner bat B. Nakashima (1.74) !

Brandon Nakashima n'en finit plus d'impressionner ! Le jeune américain de 20 ans est en train de se faire une place sur le circuit ATP. Actuellement à la 115ème place mondiale, il va passer la barrière du top 100 lundi grâce à cette deuxième finale consécutive après sa défaite à Los Cabos contre Cameron Norrie. Ce sera peut-être trop court pour un premier titre en carrière car John Isner est plus que jamais le maître d'Atlanta ! Vainqueur à cinq reprises de ce tournoi, l'expérimenté américain sort en plus d'une belle saison sur gazon et semble très bien parti pour remporter un 6e titre en Géorgie (1.74). Pour faire grimper la cote, vous pouvez tenter la victoire d'Isner en deux sets contre Nakashima (2.65).

