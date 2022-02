PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 1er février Open Sud de France

Mon pronostic : G. Simon bat L. Pouille en trois sets (3.70) !

Match totalement impronosticable entre ces deux champions français qui manquent totalement de confiance ! D'un côté, Lucas Pouille qui court après ses sensations et qui peine à se remettre d'une lourde opération du coude. De l'autre, Gilles qui fait preuve de résilience et d'abnégation pour terminer sa carrière de la meilleure façon. Je m'attends tout de même à une belle bataille mais je vais pencher en faveur du Niçois car il est issu des qualifications et il saura mieux négocier les moments chauds. Je vous conseille de le jouer en trois manches (3.70) et j'ai un pari de folie pour les plus joueurs : Pouille prend le premier set mais Simon gagne le match (6.50) !

