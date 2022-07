PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 1er juillet – ATP Wimbledon

Mon pronostic : Humbert s’impose face à Goffin (2.30)

Ugo Humbert fait enfin plaisir à voir jouer. Alors qu’il enchaînait les mauvais résultats depuis plus de dix mois, le Français semble avoir eu un déclic après sa victoire contre Etcheverry en cinq sets lors du premier tour de la compétition. Une belle performance qui lui a permis de sortir la tête de l’eau avant d'écarter le tout récent finaliste de Roland-Garros, Casper Ruud. S’il a parfois des trous d’air, sa puissance de frappe fait souvent la différence et, lorsqu’il est en forme, Humbert peut faire mal à n’importe quel adversaire. Il a justement devant lui un gros obstacle. En effet, David Goffin vaut mieux que sa 58e place au classement ATP. Très complet, son jeu est parfaitement adapté au gazon, comme en témoigne ses succès en trois manches face à Albot et Baez aux tours précédents. Les deux rivaux du jour pourraient bien nous offrir un match marathon mais je vois Humbert s’imposer au bout du compte (2.30).

Mon pari de folie : Humbert gagne en quatre ou cinq sets (3.00)

